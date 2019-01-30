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«Президент Венесуэлы» Гуайдо требует от ЕС новых санкций против Мадуро

Политика

Самопровозглашенный «глава государства» заявляет, что ему грозит опасность

«Президент Венесуэлы» Гуайдо требует от ЕС новых санкций против Мадуро
Иллюстрация: Asambleanacional.gob.ve
Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Каракас, 30 января 2019, 09:36 — REGNUM  Самопровозглашенный «президент Венесуэлы» Хуан Гуайдо требует от Европейского союза (ЕС) введения новых санкций против правительства Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Der Bild.

«Нам нужны дальнейшие санкции со стороны ЕС, какие уже были приняты США», — сказал Гуайдо.

Он заявил, что «режим Мадуро» угрожает тюрьмой или смертью лично ему и его сторонникам.

«Мы все находимся на грани тюремного заключения или даже убийства», — сказал Гуайдо.

На 30 января оппозиция планирует очередные масштабные уличные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ужесточили санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. В ответ в Венесуэле были заблокированы счета Гуайдо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после попытки государственного переворота 23 января.

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Политический кризис в Венесуэле
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