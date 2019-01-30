Назарбаев открыл расширенное заседание правительства по итогам 2018 года

Астана, , 09:32 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл расширенное заседание правительства, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2018 году, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что рост ВВП в 2018 году составил 4%, рост торговли — 7,6%.

Назарбаев подчеркнул, что на заседании правительство должно обсудить показатели социально-экономического развития страны. Президент также определил порядок выступающих и регламент заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в акимами (главами) пяти регионов республики. На встрече обсуждались итоги года в контексте реализации поручений президента.

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