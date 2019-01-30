МИД РФ отреагировал на статью о «тайной сделке» с КНДР

Москва, , 09:33 — REGNUM Российское министерство иностранных дел прокомментирует публикацию о секретном предложении, якобы сделанном Москвой Пхеньяну, после изучения этого материала. Об этом заявил 30 января журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Он пояснил, что сначала в ведомстве ознакомятся с публикацией The Washington Post. Дальнейшие комментарии последуют в том случае, если для этого появятся основания.

Дипломат отметил также, что взаимодействие России и Северной Кореи осуществляется в соответствии с требованиями и резолюцией Совбеза ООН и положениями российского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском издании появилась статья о предложении, якобы сделанном российской стороной, о строительстве АЭС в Северной Корее в обмен на отказ Пхеньяна от своей ядерной программы.

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