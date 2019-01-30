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Компании Трампа ужесточат контроль за трудоустройством мигрантов

Политика

В гольф-клубах и отелях запустят программу E-Verify

Компании Трампа ужесточат контроль за трудоустройством мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 30 января 2019, 09:15 — REGNUM  В принадлежащих президенту США Дональду Трампу компаниях будет усилен контроль за приемом на работу выходцев из других стран. Внедрение федеральной программы E-Verify призвано исключить возможность приема на работу нелегальных мигрантов, сообщает The Washington Post.

Управляющий Trump Organization, сын главы США Эрик Трамп пояснил, что программу в ближайшее время запустят во всех гольф-клубах и отелях компании. Первыми будут гольф-клубы, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из гольф-клуба Трампа были уволены 12 мигрантов, предоставивших при трудоустройстве фальшивые документы. Эти люди проработали на Трампа по несколько лет, а руководство знало о подложных документах, отмечают юристы.

Читайте ранее в этом сюжете: Из гольф-клуба Трампа уволены 12 нелегальных мигрантов

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