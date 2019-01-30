Коррупция и увольнение: нижегородские депутаты «подправили» законопроект

Нижний Новгород, , 09:12 — REGNUM Нижегородские депутаты в своём отзыве на инициативу направленную на противодействие коррупции, предложили для лиц, которые замещают госдолжности региона или муниципальные должности не в порядке назначения и попались на подобных нарушениях, предусмотреть не только увольнение в связи с утратой доверия, но и «иные виды взысканий, меры ответственности». Комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Нижегородской области подготовил проект отзыва, его рассмотрят на ближайшей сессии. Документ обнародован в базе нормативных актов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект федерального закона №601 000−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», например, закрепляет перечень подарков, которые могут получать должностные лица при исполнении обязанностей. Также в законе «О противодействии коррупции» данными поправками меняется редакция статьи 13 «Ответственность лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, за коррупционные правонарушения». Она предусматривает санкции в отношении должностного лица за совершение коррупционного нарушения не только в виде увольнения, но и в форме взыскания, выговора, предупреждения о неполном служебном соответствии.

«Пункт 14 статьи 18 проекта федерального закона определяет также, что на лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации или муниципальные должности не в порядке назначения, налагается единственное взыскание в виде увольнения (освобождения от должности (обязанностей), досрочного прекращения полномочий) в связи с утратой доверия», — пишут в своём отзыве на инициативу нижегородские депутаты и предлагают «определить проектом федерального закона случаи применения данного взыскания, как это предусмотрено проектируемой частью 3 статьи 131 Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении лиц, замещающих должности в порядке назначения».

Помимо этого, они предложили предусмотреть в отношении этих лиц иные виды взысканий, меры ответственности или «предоставить право урегулирования данного вопроса законами субъектов Российской Федерации».

Авторы отзыва заявили, что формулировка «замещающим в порядке назначения» может вызвать неоднозначное толкование, и напомнили, что к этой категории могут отнести и выборных должностных лиц, что замещают должности в законодательных органах госвласти и органах местного управления. В качестве примера они привели уполномоченного по правам человека, который избирается на должность.

После принятия отзыва он будет направлен в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в Нижегородской области порядка десятка областных депутатов и народных избранников районного, городского уровня в 2018 году стали фигурантами различных уголовных дел, в том числе коррупционной направленности.

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