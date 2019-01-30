Против депутата Рады заведено уголовное дело об избиении оппонента — СМИ

Киев, , 09:16 — REGNUM Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины открыли уголовное дело против депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, сообщило 30 января информационное агентство Украинские новости.

«Дело касается нанесения телесных повреждений одному из общественных деятелей в эфире NewsОne», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Напомним, в декабре 2018 года Мосийчук в студии NewsOne сначала набросился на журналиста Александра Семченко, а затем, когда тот уходил из студии, Мосийчук ударил журналиста тростью по спине.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального эфира Игорь Мосийчук стал публично угрожать Семченко расправой, а затем направил в правоохранительные органы и спецслужбы донос, обвинив журналиста в «антиукраинской деятельности».

Читайте также: Депутат Верховной рады отомстил журналисту, написав на него донос