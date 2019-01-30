Трутнев счёл «невежливым» везти хабаровских сотрудников во Владивосток

Владивосток, , 09:18 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что полпредство переедет на остров Русский во Владивостоке. Но поедут в столицу Приморья не все. Полпред счёл «невежливым и неуважительным» по отношению к Владивостоку везти туда хабаровских сотрудников. 75% персонала полпредства будут уволены. Полпред рекомендует поступить также всем руководителям федеральных структур в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Поедет не больше 25% работников, работающих в представительстве президента, то есть, 75% не поедут. Мы будем набирать их здесь, потому, что было бы невежливо и неуважительно по отношению к Владивостоку переехать сюда тем же составом. Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать аффилированность, коррупцию и вообще — новые люди с новыми идеями — это хорошо. Мы такие же предложения дадим нашим коллегам (представительствам других федеральных ведомств), но командовать мы здесь не будем. Пусть сами определяются, какое количество оставить, какое перевезти», — сказал полпред президента Юрий Трутнев в интервью ТАСС.

Трутнев также сообщил, что пока, временно, полпредство разместится в помещениях ДВФУ, потом, в спокойной обстановке, полпред и его персонал подумают, где им разместиться на постоянное пребывание. Пока этот вопрос не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, переезжать из Хабаровска во Владивосток не планируют представительства федеральных структур. Их руководителями движет здравый смысл — невозможно, ни финансово, ни технически, переместить, например, командование Восточного военного округа, Восточного округа Росгвардии, МЧС, СКР РФ, Ространснадзора.

По мнению эксперта ИА REGNUM, руководителя консалтинговой группы «Ермилов и партнеры» Даниила Ермилова, такой переезд граничит с безумием, поскольку на него понадобятся деньги, на которые можно «выиграть пару войн». Но полпред Трутнев рекомендовал руководителям федеральных структур в ДФО «промолчать», как в рекламе и продолжает настаивать на переезде всех, без исключения.