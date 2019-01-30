Мэр самого молодого города России избран в Ингушетии

Магас, , 09:08 — REGNUM В ингушском городе Сунжа избран новый мэр. Им стал Магомед Албаков, ранее исполнявший обязанности градоначальника. За его кандидатуру 29 января проголосовали единогласно депутаты горсовета первого созыва, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, в декабре покинул пост мэра Сунжи по собственному желанию Тимур Цечоев. Экс-глава администрации города попал под уголовное преследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Исполнять обязанности мэра был назначен бывший директор ГУП «Ингушводоканал» Магомед Албаков.

В январе 2019 года был объявлен конкурс на замещение должности мэра. Кандидатами на пост градоначальника выступили три человека — Рашид Евлоев, Магомед Албаков и Зелимхан Тумгоев.

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О новом мэре известно, что ему 52 года, по образованию он юрист. Работал председателем контрольно-ревизионного управления муниципального образования, заместителем главы района — зампредседателя Сунженского районного совета второго созыва. В 2016—2017 возглавлял ГУП «Ингушводоканал». Также он был депутатом Сунженского районного совета депутатов.

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