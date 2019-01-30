На Украине хотят мира с Россией, в США ждут от неё нападения: Радио REGNUM

Москва, 30 января 2019, 11:00 — REGNUM
- Президент Украины изобразил, что хочет мира с Россией;
- Нацразведка США опасается нападения России;
- На саммите G20 Путин и Трамп беседовали без переводчика;
- Против «жесткого Brexit» проголосовал британский парламент;
- Додон хочет поддержки России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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