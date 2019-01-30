Среда, 30 Января 2019 года
11:40:20 МСК

На Украине хотят мира с Россией, в США ждут от неё нападения: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

На Украине хотят мира с Россией, в США ждут от неё нападения: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 30 января 2019, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1110.

Читайте ранее в этом сюжете: Сколько осталось Украине до полной бедности, а РФ до победы: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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