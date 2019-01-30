Правозащитники ООН обеспокоены насилием в секторе Газа

Рамалла , , 09:03 — REGNUM Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл выразил обеспокоенность регулярными нападениями еврейских поселенцев на палестинцев на территории оккупированного Западного берега реки Иордан, сообщает 30 января Al Jazeera.

По его словам, регулярные нападения, последнее из которых произошло в субботу 26 января, нередко приводят к гибели палестинцев. Так, в последнем акте агрессии был убит 38-летний Хамди Наасан. Еще шесть человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии. Конфликт обострился в конце марта 2018 года, когда президент США Дональд Трамп решил перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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