Глава Узбекистана распорядился ввести новую систему работы правительства

Ташкент, , 08:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое регламентирует новую систему организации работы правительства Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, документом упразднены должности заместителей премьер-министра Республики Узбекистан — руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы, а также их аппараты (секретариат), сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса и информационно-аналитические департаменты по комплексам, отраслям и сферам социально-экономического развития страны.

«Ввести в исполнительную структуру правительства должности: первого заместителя премьер-министра, министра транспорта Узбекистана, заместителя премьер-министра, министра финансов, заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, заместителя премьер-министра — председателя Комитета женщин Узбекистана», говорится в документе.

Кроме того, введены должности советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности и советника главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

«Утвердить исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого персонала в количестве 178 единиц», распорядился президент Узбекистана.

Постановлением установлено, что премьер-министр осуществляет общую координацию деятельности министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления в целях обеспечения достижения целевых задач, поставленных перед правительством, принимает согласованные решения по возникшим разногласиям.

Вице-премьеры осуществляют мониторинг хода исполнения министерствами, государственными комитетами и другими органами государственного управления законов республики, актов парламента, парламентских и депутатских запросов, решений и поручений президента, а также постоянное изучение реального положения дел на местах, всесторонний анализ проблем в экономике и социальной сфере и на этой основе выработку комплексных предложений.

«При этом не допускается их вмешательство в деятельность министерств, государственных комитетов, органов государственного управления и исполнительной власти на местах при решении возложенных задач», подчеркивается в документе.

Советники премьер-министра обеспечивают тщательную проработку, экспертизу и подготовку предложений главе правительства и несут за это персональную ответственность.

Министры, председатели госкомитетов и руководители других органов государственного управления несут персональную ответственность за качественную и всестороннюю проработку вносимых в правительство предложений, аналитических и других документов, в том числе проектов нормативно-правовых актов, а также за конечные результаты и последствия их реализации.

«Не допускается одновременно осуществление премьер-министром и его заместителями и советниками руководства над хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей», гласит документ.

Президент поручил правительству коренным образом пересмотреть функции и полномочия заместителей премьер-министра, а также руководителей структурных подразделений аппарата Кабинета Министров, «имея в виду передачу части их функций соответствующим органам государственного управления, а также органам исполнительной власти на местах».

Также, повышена персональная ответственность вице-премьеров и руководителей структурных подразделений аппарата Кабинета Министров за обоснованность вносимых президенту страны предложений и проектов документов, эффективность реализации данных поручений и принятых решений, а также достигнутые результаты на соответствующем участке работы.