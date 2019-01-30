Президент Либерии поддержал работу своего правительства

Монровия, , 09:01 — REGNUM После года нахождения у власти президент Либерии Джордж Веа защитил достижения своего правительства за год нахождения у власти, сообщает RFI Kiswahili.

Вечером 28 января Веа произнес речь перед гражданами, которая длилась больше двух часов. Он отметил, что деятельность правительства улучшила уровень жизни граждан Либерии.

Он также опроверг заявления оппонентов, которые отметили спад экономики страны.

Лидеры оппозиции считают неправильным решение президента о печати банкнот на сумму 104 миллиона долларов США, которые пропали в порту и аэропорту столицы Либерии Монровии.