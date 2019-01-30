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Ляшко призвал Порошенко «извиниться и уйти»

Политика

Партийный лидер поставил в вину Порошенко «бездарную политику», развал промышленности, экономический кризис и ослабление суверенитета

Ляшко призвал Порошенко «извиниться и уйти»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 30 января 2019, 08:49 — REGNUM  Президенту Украины Петру Порошенко лучше оставить попытки переизбраться, принести извинения и достойно покинуть высший пост. Об этом лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Порошенко решил вновь баллотироваться в президенты, хотя не выполнил свои прежние обещания. Он и его команда «рассказывают сказки» об успехе экономических реформ и об обретении Украиной «собственного пути», отметил политик.

«А должен извиниться за невыполненные обещания и достойно уйти с должности», — полагает партийный лидер.

Ляшко поставил в вину Порошенко «бездарную политику», развал промышленности, экономический кризис и ослабление суверенитета. Он также заявил, что выступает с противоположной политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Порошенко официально объявил о намерении вступить в борьбу за президентское кресло. Выборы назначены на 31 марта 2019 года. Олег Ляшко также является кандидатом в президенты Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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