Париж, , 09:09 — REGNUM Операция по эвакуации лагеря мигрантов Ла Шапель прошла на севере Парижа 29 января, где несколько сотен человек жили в антисанитарных условиях, сообщает Le Figaro.

30-летний Муса, получивший вид на жительство два года назад, ночует в лагере уже две недели.

«Я попросил образование, квартиру. Мне сказали, что для меня ничего нет», — рассказал беженец, ожидая «перевода» в неизвестное место.

Ахмад, 29-летний глава семейства, покинувший Афганистан, заявил, что с радостью покинет лагерь беженцев.

«Здесь небезопасно, многие пьяны, многие борются за деньги, я хочу чего-то другого для моих детей», — сказал он.

Ожидается, что государство активизирует операции такого типа в ближайшие недели, чтобы сократить количество лагерей, в которых проживают более 2000 человек на севере Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 208 года силы безопасности Франции ликвидировали стихийный лагерь беженцев в пригороде Дюнкерка Гранд-Сент, где проживали около 500 беженцев, намеревающихся перебраться нелегальным путем в Великобританию.

Подробности: Во Франции вновь ликвидируют стихийный лагерь беженцев в Гранд-Сент