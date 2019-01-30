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Курдские депутаты призвали Турцию и РПК не воевать в Ираке

Политика

Вооруженные силы Турции на протяжении многих лет ведут борьбу с курдскими повстанцами на территории Ирака

Курдские депутаты призвали Турцию и РПК не воевать в Ираке
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Курдские бойцы

Багдад, 30 января 2019, 08:35 — REGNUM  Представители Иракского Курдистана в иракском парламенте призвали Турцию и Рабочею партию Курдистана (РПК) не вести боевые действия на территории Ирака, сообщает 30 января Kurdistan.ru.

Вооруженные силы Турции на протяжении многих лет ведут борьбу с курдскими повстанцами на территории соседнего государства. Война ведется в том числе с применением авиации.

«Насилие сказывается на экономическом развитии региона, а также на уровне жизни мирного населения, особенно это касается провинции Дохук», — заявила депутат Виан Сабри.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят ракетные удары по позициям РПК в Турции, когда очередной удар был нанесен по мирным жителям, в Иракском Курдистане вспыхнули акции протеста. Официальный Эрбиль поспешил обвинить в гибели населения курдских повстанцев.

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