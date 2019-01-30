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Мадуро: Россия регулярно поставляет современное оружие

Политика

Каракас рассчитывает на дальнейшее развитие военного сотрудничества с Москвой

Мадуро: Россия регулярно поставляет современное оружие
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 30 января 2019, 08:36 — REGNUM  Венесуэла регулярно получает из России самое современное оружие и надеется на такие поставки в дальнейшем. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

По его словам, Каракас рассчитывает на развитие военного сотрудничества ради улучшения воздушной обороны, артиллерии, ракетной техники. Венесуэла будет получать самое современное в мире оружие, в том числе из России, заверил он.

«Оно прибывает в течение каждого месяца, в течение каждого месяца есть сотрудничество», — сказал Мадуро о российском вооружении в интервью РИА Новости.

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Ничего экстраординарного в этом нет, нормальная практика, пояснил венесуэльский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Мадуро также рассказал, что Венесуэла всегда с благодарностью принимает от России помощь «во всех смыслах». Он отметил, что у него очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным.

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