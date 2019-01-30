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Оппозиция Венесуэлы: Москва прислала самолет за золотом

Политика

В Россию якобы хотят отправить 20 тонн золота

Каракас, 30 января 2019, 08:19 — REGNUM  Венесуэльская оппозиция заподозрила Россию в попытке вывезти из страны хранящееся в национальном банке золото. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Национальной ассамблеи Венесуэлы, состоящей в основном из противников действующего президента Николаса Мадуро.

Парламент потребовал от правительства прояснить ситуацию. Информацию о намерении отправить в Москву около 20 тонн золота парламентарии, как утверждается, получили от сотрудников Банка Венесуэлы.

Вывезти золото планируется на самолете, уже прибывшем из Москвы. В парламенте подчеркнули, что драгоценный металл принадлежит народу, а не главе Банка Венесуэлы Каликсто Ортеге.

Как передавало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о вылете в Венесуэлу из «Внуково» пустого пассажирского лайнера самолета авиакомпании Nordwind. Также сообщалось о прибытии в Венесуэлу около 400 российских военных-контрактников, эти сведения в МИД России опровергли.

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