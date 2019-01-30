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Власти Украины намерены проверять жителей Донбасса на полиграфе — Матиос

Политика

Учитывая менталитет жителей Украины, через программу по выявлению «предателей» придётся пропустить всё население страны, уверен главный военный прокурор

Киев, 30 января 2019, 08:16 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко поручил украинским спецслужбам разработать программу проверки жителей Донбасса на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщил 29 января телеканал 112.ua.

Матиос отметил, что программу по выявлению «предателей» разработали сотрудники одного из научных центров в Одессе. Она работает по принципу полиграфа — фиксирует реакцию на вопросы и определяет, искренен ли человек в своих ответах или нет.

«Для проверки нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить всё население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — подытожил военный прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, три четверти жителей Украины считают правильным временное лишение гражданских прав жителей ДНР и ЛНР.

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В эфире украинских СМИ регулярно звучит идея возвращения утраченных территорий с максимальным вытеснением русского населения в Россию и проверками на лояльность остальных жителей.

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