В США по новому закону выслан первый мигрант из Центральной Америки

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Первый выходец из Центральной Америки, пытавшийся получить статус беженца в США, был выслан американскими властями 29 января в рамках ужесточения миграционной политики страны, сообщает со ссылкой на официальных лиц пограничного пункта, через который была осуществлена высылка, британское агентство Reuters.

Высылка гражданина Гондураса осуществлялась в соответствии с Протоколом о защите мигрантов (Migrant Protection Protocols). Этот акт предполагает высылку немексиканских мигрантов, которые пересекают южную границу США, на то время, пока в судах по иммиграции разбираются их запросы.

Власти Мексики подчеркнули, что готовы принимать на своей территории тех мигрантов, у которых в США назначена дата рассмотрения его запроса. В свою очередь, те мигранты, которые страдают проблемами со здоровьем, с которыми есть несовершеннолетние дети или которым в стране будет угрожать опасность, приниматься не будут.