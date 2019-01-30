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Перемирие в Йемене находится близко к разрыву — СМИ

Политика

Бои за Ходейду могут вспыхнуть с новой силой

Перемирие в Йемене находится близко к разрыву — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 30 января 2019, 08:06 — REGNUM  Международный комитет спасения, находящийся в Соединенных Штатах, предупредил международное сообщество, что перемирие в Йемене близко к разрыву, сообщает 30 января Al Jazeera.

Конфликтующие стороны договорились заключить соглашение о прекращении огня в стратегически важном портовом городе Ходейда, однако взаимные обвинения могут нарушить хрупкие договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене, продолжающаяся с 2014 года, зашла в тупик: ни одна из конфликтующих сторон не может взять верх, поэтому было решено попытаться заключить соглашение о прекращении огня.

Переговорный процесс проходил в Швеции, здесь стороны смогли договориться об обмене военнопленными и временном прекращении боев за город Ходейда.

Читайте ранее в этом сюжете: Йеменские хуситы освободили военнопленного из Саудовской Аравии

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