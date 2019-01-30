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В Казахстане назначили нового генсека Национального олимпийского комитета

Политика

Генеральным секретарем Олимпийского комитета назначен Сакен Мусайбеков

Астана, 30 января 2019, 08:05 — REGNUM  Генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Казахстана назначен Сакен Мусайбеков, сообщает 29 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта республики.

Ранее, 29 января, решением правительства Казахстана Сакен Мусайбеков был освобожден от должности заместителя министра культуры и спорта Казахстана.

Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Заместителем министра культуры и спорта был назначен в феврале 2015 года. Ранее он также занимал должность управляющего директора фонда национального благосостояния «Самрук Казына».

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