Глава военной разведки США: Россия не нарушает договор СНВ-3

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Новейшие системы вооружений, разрабатываемые российскими оружейниками, не нарушают Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава военной разведки США генерал Роберт Эшли.

В ходе своего выступления на слушаниях в американском сенате, военачальник подчеркнул: ему ничего неизвестно о каких-либо российских системах, нарушающих СНВ-3.

«В настоящее время, насколько мне известно, Россия выполняет этот договор», — цитирует слова Эшли ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном вступил в силу в 2011 году. В документе прописаны условия сокращения каждой из сторон соглашения своих стратегических наступательных вооружений.

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