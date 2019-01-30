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Глава военной разведки США: Россия не нарушает договор СНВ-3

Политика

Военачальнику ничего неизвестно о каких-либо российских системах, нарушающих соглашение

Вашингтон, 30 января 2019, 07:52 — REGNUM  Новейшие системы вооружений, разрабатываемые российскими оружейниками, не нарушают Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава военной разведки США генерал Роберт Эшли.

В ходе своего выступления на слушаниях в американском сенате, военачальник подчеркнул: ему ничего неизвестно о каких-либо российских системах, нарушающих СНВ-3.

«В настоящее время, насколько мне известно, Россия выполняет этот договор», — цитирует слова Эшли ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном вступил в силу в 2011 году. В документе прописаны условия сокращения каждой из сторон соглашения своих стратегических наступательных вооружений.

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