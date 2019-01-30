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МИД Китая анонсировал визит эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Пекин

Политика

Визит продлится с 30 по 31 января

Пекин, 30 января 2019, 07:47 — REGNUM  Эмир Катара посетит с официальным государственным визитом Китая по приглашению главы Поднебесной, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пробудет в Пекине с официальным визитом с 30 по 31 января по приглашению председателя КНР Си Цзиьпина, о чем сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан. О целях визита и программе не сообщается.

Напомним, что в 2018 году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Катаром. По этому случаю лидеры двух стран обменялись поздравительными телеграммами и договорились продолжить развитие двусторонних отношений.

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Политика Китая
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