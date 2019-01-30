В Европарламенте назвали главного «агента Москвы»

Варшава, , 07:48 — REGNUM Влияние России угрожает безопасности Европы, а распространяется оно через «агентов» из числа европейских политиков. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Здислав Краснодембский, сообщает «Польское радио».

Евродепутат отметил тесные связи России с Австрией и Германией и назвал главным «агентом» влияния Москвы бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Вена и Берлин, пояснил Краснодембский, взаимодействуют с Москвой в энергетической сфере.

Если говорить о российском влиянии, дело не ограничивается им только в отношении правых или левых партий. Помимо Шредера — наиболее важного «агента» — есть и ряд других важных политиков.

Примером огромного влияния Москвы евродепутат назвал рассмотрение как таковое в Европе вопроса о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Это «решительным образом» антиевропейский проект, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что прокладка первой нитки газопровода будет окончена в ноябре 2019 года, а второй — до конца 2019 года.

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