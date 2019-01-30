Кризис в Венесуэле имеет значение для Казахстана — эксперт

Астана, , 07:47 — REGNUM Попытка государственного переворота в Венесуэле значима для Казахстана с точки зрения изменения мировых цен на нефть, заявил эксперт института мировой экономики и политики при фонде первого президента республики Жумабек Сарабеков, сообщает 30 января агентство «КазТАГ».

Эксперт напомнил, что Боливарианская Республика располагает крупнейшими запасами нефти в мире, но имеет незначительные показатели экспорта этого сырья.

Сарабеков считает, что в случае государственного переворота представители нового правительства попытаются вернуть Венесуэле статус крупнейшего экспортера нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США провозгласил себя президентом страны. Гуайдо также признали несколько стран. Армия и правоохранительные органы страны остаются верными действующему президенту Николасу Мадуро.

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