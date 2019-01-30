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В Брюсселе с представительства Иракского Курдистана сорван флаг

Политика

Реакция на поддержку Турции, убившей мирных жителей в курдской автономии

Багдад, 30 января 2019, 08:14 — REGNUM  Неизвестные активисты сорвали флаг Иракского Курдистана с представительства регионального правительства в Брюсселе, сообщает 30 января Ekurd.net.

По данным издания, активисты, срывая курдский флаг, выкрикивали лозунги поддержки манифестантам в Шиладзе.

Напомним, участники митинга в Шиладзе выступали против убийств мирных жителей ВВС Турции, которые наносят удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.

Региональное правительство Иракского Курдистана выступило на стороне Анкары, обвинив РПК в ответственности за гибель мирных граждан. По мысли Эрбиля, курдские повстанцы провоцируют турецких военных.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Анкара имеет соглашение с Ираком, позволяющее ей совершать небольшие спецоперации против курдов на территории соседнего государства.

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Курдистан
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