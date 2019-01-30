Москва, , 07:32 — REGNUM Сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств обсудят взаимодействие России и Молдавии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В частности, механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины.

Читайте также: Додон в Москве: глава Молдавии хочет поддержки РФ и голосов приднестровцев

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках двухдневного визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон встретится с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими официальными лицами.

Ранее на эту тему: Президенты России и Молдавии проведут переговоры 31 октября