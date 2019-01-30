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Путин встретится с президентом Молдавии

Политика

Главы двух государств обсудят взаимодействие в различных сферах

Москва, 30 января 2019, 07:32 — REGNUM  Сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств обсудят взаимодействие России и Молдавии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В частности, механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках двухдневного визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон встретится с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими официальными лицами.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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