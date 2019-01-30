Макрон: «Соглашение о Brexit не подлежит пересмотру»

Никосия, , 07:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о Brexit, заключенное с Европейским союзом, является «наилучшим возможным соглашением и не подлежит пересмотру». Об этом, как сообщает Le Figaro, глава государства объявил на саммите стран Южного Средиземноморья на Кипре.

«Соглашение о Brexit не подлежит пересмотру», — сказал глава государства.

Заявление прозвучало, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что необходимы поправки, чтобы сделать соглашение приемлемым для парламента.

Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании «быстро представить» главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье «следующие шаги, которые предотвратят выход без соглашения, которого никто не хочет, но к которому мы все должны подготовиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Великобритании проголосовал по ряду поправок, касающихся выхода страны из состава Евросоюза. Депутаты выступили против «жесткого Brexit» и переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года.

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