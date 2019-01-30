Заключенного экс-президента Бразилии не пустили на похороны старшего брата

Куритиба, Бразилия, , 07:27 — REGNUM Федеральная полиция Бразилия не позволила бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве (2003−2010) покинуть тюрьму ради присутствия на похоронах брата, передает венесуэльский канал TeleSur 30 января.

Старший брат бывшего президента Женивал Инасиу да Силва скончался в возрасте 79 лет от рака легких. Согласно статье 120 Закона об уголовном правоприменении, заключенные в Бразилии имеют право присутствовать на похоронах супругов и ближайших родственников. Однако представители полиции заявили, что не могут гарантировать безопасность Лулы да Силвы, поскольку не имеют в распоряжении достаточного количество сотрудников и вертолетов для выполнения операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с апреля 2018 года. Он был осужден по делу «Лава-Жату» — крупному расследованию коррупционных связей бразильской строительной компании Odebrecht. Лула да Силва намеревался принять участие в выборах в октябре в качестве кандидата в президенты, однако был исключен из президентской гонки по решению суда.