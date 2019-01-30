Ирак занял 13-е место в списке коррумпированных стран мира

Багдад, , 07:32 — REGNUM По данным организации «Transparency International», Ирак занял 13-е место в рейтинге самых коррумпированных стран, сообщает 30 января Kurdistan.ru.

Тем не менее, государство регулярно попадало в тройку антирейтинга, когда премьер-министрами страны были Нури аль-Малики и Хайдер аль-Абади.

Таким образом, 13-я строчка может считаться некоторым успехом.

В новом списке рейтинговой организации почетное первое место и титул самой коррумпированной страны заняло Сомали, самым прозрачным в этом отношении государством стала Дания. Россия была помещена на 38 место.

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