«Положение серьезное»: «ядерная пятерка» отказалась от итогового заявления

Пекин, , 07:18 — REGNUM Представители стран «ядерной пятерки» по итогам встречи в столице Китая Пекине отказались от принятия совместного заявления, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, все эти события происходят на фоне углубления дефицита доверия между странами «ядерной пятерки», что является «беспрецедентным вызовом для данного формата».

«Положение настолько серьезное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Напомним, «ядерная пятерка» — название неформального объединения стран, обладающих ядерным оружием. В «пятерку» входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

Ранее стало известно, что американская администрация предложила России провести переговоры по контролю над вооружениями в рамках встречи «ядерной пятерки» в Пекине.

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