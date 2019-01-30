Суд Венесуэлы запретил «временному президенту» Гуайдо покидать страну

Каракас, , 07:17 — REGNUM Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции, который объявил себя временным президентом латиноамериканской страны, Хуану Гуайдо выезжать из страны. Такое решение было принято накануне, 29 января. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил судья Верховного суда Маикель Морено.

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«Верховный суд постановил следующие меры в отношении Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/MaikelMorenoTSJ/status/1090391169039781888

Кроме того, оппозиционеру запрещено продавать активы, находящихся в собственности. Кроме того, Гуайдо не сможет воспользоваться банковскими счетами, так по решению суда доступ к ним заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Венесуэле начались массовые протестные акции противников действующего и законно избранного президента страны Николаса Мадуро. На следующий день на фоне этих событий оппозиционер, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США, Канада, Грузия, Гватемала и ещё ряд стран поспешили признать самопровозглашённого президента новым руководителем латиноамериканской страны. В свою очередь Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.

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29 января стало известно, что генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо по обвинению в организации беспорядков в Венесуэле. По запросу ведомства Верховный суд страны ввёл в отношении оппозиционера ряд ограничений.

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