Япония может нанести удар по Сахалину и Южным Курилам — эксперт

Москва, , 07:16 — REGNUM В случае реализации сценария военного противостоянии России и Японии на Дальневосточном театре военных действий преимущество в военных силах и средствах имеет Токио. Об этом в статье для «Военно-промышленного курьера» пишет доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.

По мнению эксперта, Япония так и не отказалась окончательно от своих экспансионистских амбиций, поэтому возможную агрессию со стороны Токио следует принимать во внимание.

«Кто завтра будет у власти в Японии и какие планы он вынашивает — совершенно непредсказуемо», — подчеркнул Зайцев.

Также военный эксперт напомнил, что на сегодняшний день у Японии на Дальнем Востоке имеется существенное превосходство в боевых кораблях и авиации. По предположению Зайцева, в случае военного конфликта японские вооруженные силы могут нанести удар по Сахалину и Южным Курилам, США будут настаивать на том, чтобы Россия не применяла ядерное оружие, а Китай будет соблюдать нейтралитет.

После такого внезапного нападения Япония разрешит разместить на Курилах военные базы США, чего и добиваются в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что размещение американских военных баз на южных Курилах, если они отойдут Японии, станет возможным исключительно с согласия правительства страны Восходящего солнца.

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