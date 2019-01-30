Global Times: Борьба с инвестициями КНР не позволит укрепить позиции США

Максим Исаев, , 07:55 — REGNUM

На прошлой неделе на фоне слухов о том, что Пекин пытается построить военно-морскую базу у берегов Камбоджи, премьер-министр Камбоджи Хун Сен прибыл с официальным визитом в Китай. Премьер-министр Камбоджи опроверг слухи о намерениях Китая, пишет Чжао Минхао в статье для китайского издания The Global Times.

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В ноябре 2018 года вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс направил Хун Сену письмо, в котором выразил свою обеспокоенность в отношении возможного строительства китайской военно-морской базы в Камбодже. Сообщалось также, что финансирование на строительство предполагаемой военной базы КНР было предусмотрено в рамках китайского инвестиционного проекта в размере $ 3,8 млрд по строительству крупного туристического комплекса в юго-западной провинции Кох Конг в Камбодже. Премьер-министр Камбоджи поспешил заверить вице-президента США в том, что «Камбоджа не разрешит строительство иностранной военной базы для размещения ВМС, сухопутных войск или авиации».

Помимо Камбоджи, США также заблуждаются в отношении других иностранных портов, на развитие которых Китай выдели инвестиции. Предметом озабоченности Пенса также является порт Хамбантота, расположенный в Шри-Ланке, который находится под управлением китайской компании China Merchants Port Holdings. В октябре 2018 года премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также попытался развеять опасения Пенса в отношении китайского военного присутствия, подчеркнув, что порт Хамбантота является частью совместного коммерческого предприятия, в котором участвуют администрация порта Шри-Ланки и китайская фирма.

Аналогичная ситуация сложилась в Вануату после того, как китайская компания построила причал на побережье города Люганвиль. США и их союзник Австралия выразили опасение, что Китай стремится превратить этот причал в военно-морскую базу. Вануату и Китай отвергли это обвинение.

Во время своего недавнего визита в Израиль советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об обеспокоенности Вашингтона в отношении прямых китайских инвестиций, направленный в частности на развитие порта Хайфы. Шанхайская международная портовая группа (SIPG) заключила сделку с израильским правительством и получила контроль над контейнерным терминалом в Хайфе. США обеспокоены тем, что теперь Китай сможет шпионить за кораблями ВМС США, которые регулярно посещают порт.

Китайско-американские отношения столкнулись с новой проблемой: как умерить обеспокоенность Вашингтона в отношении экономических проектов КНР в иностранных государствах? США рассматривают Китай в качестве стратегического конкурента, поэтому опасения Вашингтона по поводу действий Пекина за рубежом закономерны. Однако приведенные выше примеры указывают на то, что Вашингтон реагирует слишком остро.

Подрыв партнерских отношений между КНР и иностранными государствами не приведет к усилению стратегического влияния США. Вашингтону следовало бы воздержаться от необоснованных обвинений в отношении инфраструктурных проектов, связанных с китайской инициативой «Один пояс и один путь».

В рамках политики президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» американская администрация не заинтересована в том, чтобы компании США инвестировали средства в иностранные государства. Действительно, учитывая высокие политические риски и риски в сфере безопасности, американские компании практически не заинтересованы в сотрудничестве с перечисленными развивающимися странами. И Камбоджа, и Вануату остро нуждаются в иностранных инвестициях для повышения уровня занятости среди своего населения. Даже высокоразвитая технологическая отрасль Израиля нуждается в поддержке со стороны китайских инвестиций.

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Рыночная конкуренция приводит к производству более качественных продуктов и улучшению сферы услуг. Вместо того, чтобы стремится к блокированию китайских инвестиций в глобальном масштабе, США следовало бы побеспокоиться об улучшении своей конкурентоспособности. Тот факт, что китайские компании выиграли тендеры на строительство портов в зарубежных странах, связан с тем, что они могут предложить своим партнерам высококачественные инфраструктурные проекты.

Американские компании превосходят китайские компании с точки зрения финансирования, консалтинга, управления. Тем не менее, на самом деле, у китайских и американских компаний есть огромный потенциал для сотрудничества с третьими странами. Если бы китайские и американские компании могли бы наладить сотрудничество, то третьим странам не пришлось бы выбирать между двумя державами. Это также позволило бы снизить риски, способствующие развязыванию новой холодной войны между Пекином и Вашингтоном.