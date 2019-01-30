Project Syndicate: Между США и КНР нет никакой торговой войны

Максим Исаев, , 08:13 — REGNUM

Нынешнее противостояние между Китаем и США не является торговой войной. Несмотря на то, что США имеют большой торговый дефицит с Китаем, данное обстоятельство не стало ключевой причиной ввода высоких торговых пошлин на импорт из КНР. США также грозят дополнительно увеличить торговые пошлины после окончания 90-дневного перемирия 1 марта. Высокие торговые пошлины должны заставить Китай отказаться от политики воровства американских технологий, пишет Мартин Фельдстейн в статье для издания Project Syndicate.

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Китайское правительство называет нынешнее противостояние торговой войной и надеется, что увеличение импорта американских товаров в Китай убедит США отказаться от своих торговых пошлин. Недавно китайские переговорщики предложили Вашингтону план по увеличению американского импорта, чтобы сократить торговый дефицит до нуля к 2024 году. Однако американские переговорщики отвергли данное предложение, потому что это положило бы конец спору между двумя странами.

США хотят, чтобы Китай больше не заставлял американские компании, которые хотят вести бизнес в КНР, делиться своими технологиями с китайскими партнерами. Эта политика явным образом идет вразрез с правилами Всемирной торговой организации, которые Китай обязался соблюдать после вступления в ВТО в 2001 году. Пекин отрицает факт нарушения правил ВТО, утверждая, что он не заставляет американские компании делиться своими технологиями, компании США делятся технологиями добровольно, чтобы получить доступ к китайскому рынку и к китайским производственным возможностям. Однако американские фирмы считают, что поведение Китая является вымогательством.

США также хотят, чтобы Китай перестал использовать кибератаки для кражи технологий и других промышленных секретов у американских компаний. Председатель КНР Си Цзиньпин согласился положить конец кибершпионажу после переговоров с бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году. К сожалению, соглашение, достигнутое в 2015 году, носило весьма ограниченный характер и затрагивало только кражу со стороны обоих правительств. Несмотря на то, что соглашение действительно привело к временному сокращению числа краж промышленных технологий, за последние несколько лет произошло увеличение количества кибератак на американские компании.

Пекин использует украденные технологии в рамках конкуренции с американскими фирмами на китайском рынке и в других частях света. Торговый представитель США недавно подсчитал, что кража технологий ежегодно обходится американской экономике в $225−600 млрд. Представители ФБР утверждают, что китайский кибершпионаж входит в число самых серьезных угроз для национальной безопасности США.

Торговая палата США и Американская торговая палата в КНР опубликовали 142-страничный отчет, в котором центральное место занимает проблема кражи технологий, при этом проблема соотношения торгового баланса вообще не упоминается. Торговые пошлины уже нанесли ущерб китайской экономике. Фондовый рынок КНР столкнулся со спадом, а китайский экономический рост замедлился. В четвертом квартале 2018 года реальный рост ВВП КНР снизился до 4%. Китайские власти не перестают заявлять, что они стремятся заключить торговое соглашение с США, чтобы остановить экономический спад и улучшить ситуацию на фондовом рынке. В Белом доме также говорят о позитивных результатах переговоров, потому что эти заявления, похоже, позитивно сказываются на фондовом рынке США. Но реальность заключается в том, что в настоящий момент сторонам не удалось добиться прогресса по ключевому вопросу, по вопросу кражи технологий.

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У американского правительства нет никакого желания тормозить экономический рост США или развитие китайских высокотехнологичных отраслей. Однако нехорошо красть чужие технологии. Это продолжалось слишком долго, больше этого нельзя допустить.

США полны решимости остановить кражу собственных технологий. Если до 1 марта по данному вопросу не удастся достигнуть прогресса, Вашингтон поднимет торговые пошлины с 10% до 25% на ввозимые из Китая товары на сумму $200 млрд. Этот шаг еще больше навредит китайской экономике и заставит китайские власти серьезнее относиться к требованиям США.