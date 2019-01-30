Asia Times: Трамп переходит к новой модели сотрудничества с НАТО?

Александр Белов, , 07:34 — REGNUM

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, который призван помешать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу выйти из военного альянса. Американский парламент предпринял данный шаг в ответ на статью в The New York Times, в которой говорилось, что в 2018 году в частных беседах Трамп неоднократно угрожал выходом из военного альянса, созданного во времена «холодной войны», пишет Кристина Лин в статье для издания Asia Times.

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За закон в поддержку НАТО проголосовали 357 парламентариев, а против — 22. Данный закон запрещает использование федеральных средств для выхода из Североатлантического договора. Закон принят на фоне напряженности в трансатлантических отношениях из-за недостаточного уровня военных расходов в ряде европейских стран, торговой войны между США и другими странами и выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Однако, несмотря на подавляющую поддержку закона в Палате представителей США, контролируемой демократами, нельзя сказать, что позиция парламентариев всецело совпадает с настроениями среди американских налогоплательщиков.

Согласно опросу, который в 2018 году провела компания Ipsos совместно с агентством Reuters, почти 50% граждан США заявили после поездки Трампа на саммит НАТО, что США не следует защищать своих союзников по НАТО в случае нападения, если эти союзники не хотят обеспечить необходимый уровень отчислений на оборону.

Как отметил Уильям Крумхольц из фонда «Оборонные приоритеты» (Defense Priorities Foundation), статья №3 Североатлантического договора, в которой говорится о том, что его участники должны «поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением», тесно связана со статьей №5, предусматривающей коллективную оборону. Другими словами, Крумхольц подчеркивает, что члены НАТО должны обладать сильными и хорошо подготовленными войсками, и только оборонные отчисления в размере 2% от ВВП могут гарантировать, что все члены НАТО действительно смогут выполнить свои обязательства, предусмотренные статьей №5.

Однако только пять из 29 членов НАТО отчисляют на оборону необходимые 2% ВВП. Сюда можно отнести США, Великобританию, Польшу, Грецию и Эстонию, при этом Вашингтон взял на себя львиную долю финансирования альянса.

Более того, согласно исследованию Pews Research Center, проведенному в 2018 году, большинство европейских стран не хотят использовать собственные вооруженные силы для защиты своего союзника по НАТО, поскольку они считают, что США позаботятся об этом. Например, в Греции только 25% граждан считают, что необходимо использовать национальные вооруженные силы для защиты своих союзников по НАТО, в то время как 62% респондентов считают, что на помощь должны прийти США. В Италии только 36% граждан считают, что Рим должен задействовать собственные военные силы для защиты союзников по НАТО.

По мнению бывшего члена Трансатлантической академии Ханса Кунднани, может появиться система скрытых двусторонних гарантий безопасности, замкнутых на США. В январе 2017 года Вашингтон направил в Польшу, которая тратит больше 2% своего ВВП на оборону, бронетанковую бригаду, в состав которой вошли около 4 тыс. американских военнослужащих. В Латвии и Литве, которые тратят примерно 1,5% ВВП на оборону, размещены неамериканские натовские войска. По мнению Кунднани, США готовы предоставлять союзникам по НАТО гарантии безопасности в зависимости от уровня расходов на оборону, однако «превращение системы коллективной безопасности в систему двусторонних гарантий безопасности может фактически положить конец НАТО как организации коллективной безопасности». Подобный вариант сотрудничества напоминает «двусторонний характер» отношений между США и странами Восточной Азии, такими как Южная Корея и Япония. Вашингтон, похоже, постепенно отходит от многосторонних структур, делая ставку на двусторонние отношения.

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Кроме того, НАТО столкнулась с серьезным внутренним расколом между Турцией и Грецией. Обострение территориальных споров между двумя членами грозит войной внутри НАТО. В октябре 2018 года риск войны внутри НАТО был настолько велик, что представители министерства обороны Греции попросили разъяснений относительно позиции США на случай, если два члена НАТО начнут войну друг против друга. Греция проявила готовность предоставить американским войскам больше греческих военных баз, выразив обеспокоенность по поводу продажи Турции истребителей F-35 на фоне обострившихся воздушных инцидентов между ВВС Греции и Турции.

Кажется, что американские солдаты и налогоплательщики и дальше будут нести львиную долю расходов НАТО на фоне конфликтов среди членов Североатлантического договора, неравномерности оборонных расходов и нежелания большинства членов альянса защищать своих союзников по НАТО. Однако, возможно, Трамп всё же сможет реформировать 70-летний военный альянс.