Красноярский министр экологии уходит в отставку

Красноярск, , 06:51 — REGNUM Владимир Часовитин уходит в отставку с поста министра экологии и рационального природопользования Красноярского края. В настоящее время он находится в отпуске с последующим освобождением от замещаемой должности по собственному желанию. Отпуск чиновника начался 18 января и продлится до 9 марта.

Копию распоряжения, подписанного губернатором края Александром Уссом, опубликовал портал «Дела.ру».

Между тем в пресс-службе правительства Красноярского края корреспонденту ИА REGNUM эту информацию пока не подтвердили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна слухов об отставке экологического министра Красноярского края поднялась в прессе после того, как журналисты узнали об отпуске Часовитина. Отдохнуть он решил в самый разгар так называемой мусорной реформы. Во время новогодних выходных Красноярск буквально утонул в мусоре, практически был объявлен режим ЧС.

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Справка: Владимир Часовитин родился 6 декабря 1969 года в поселке Подтёсово Енисейского района. В 1993 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал в 1987 году. Работал в военном училище в Екатеринбурге, затем, в 1993 году, перешёл на работу в прокуратуру Центрального района города Красноярска. В 1999—2000 годах являлся заместителем прокурора города Красноярска. С 2000 по 2007 год — прокурор Ленинского района Красноярска. С 2007 по 2011 год — прокурор Красноярска. В 2011 году стал первым заместителем главы Красноярска. С 2012 по 2015 год руководил контрольным управлением губернатора Красноярского края. В 2015—2017 годах — руководитель агентства государственного заказа Красноярского края. С августа 2017 года — министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

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