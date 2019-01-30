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Группа Лимы высказалась против военного вмешательства в кризис Венесуэлы

Политика

Перуанский министра иностранных дел прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы

Лима, 30 января 2019, 04:55 — REGNUM  Военного вмешательства в политическую ситуацию в Венесуэле быть не должно, считает группа Лимы, сообщает Аgency France-Presse.

Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции Нестор Пополисио, перуанский министр иностранных дел. Он также сказал, что у группы Лимы нет информации о возможных военных операциях на территории Венесуэлы.

Напомним, в группу Лимы (создана в столице Перу в августе 2017 года для разрешения политического кризиса в Венесуэле) входят в том числе США, Канада, Уругвай, ряд стран Южной и Центральной Америки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения обстановки в Венесуэле, спровоцированного прозападной оппозицией, Reuters распространило информацию о поддержке президента страны Николаса Мадуро российскими контрактниками.

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Политический кризис в Венесуэле
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