Порошенко изобразил, что хочет мира с Россией

Киев, , 04:03 — REGNUM Российская пропаганда пользуется тем, что украинцы устали от войны. При этом украинский президент Петр Порошенко хочет мира с Россией, хотя и «холодного», написал он в Twitter.

«Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего», — добавил Порошенко.

https://twitter.com/poroshenko/status/1090227366310412288

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост украинского президента. Выборы состоятся 31 марта 2019 года, главу государства украинцы выберут на пятилетний срок.

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