В Венесуэле заморозили счета Гуайдо

Каракас, , 03:48 — REGNUM Доступ к банковским счетам лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо закрыт решением Верховного суда Венесуэлы, сообщает El Nacional.

Вердикт суда предполагает, что оппозиционеру теперь нельзя покидать страну и вести операции с недвижимым имуществом. Эти меры приняты в рамках начатого генпрокуратурой Венесуэлы расследования в отношении прозападного оппозиционера, спровоцировавшего беспорядки и посягавшего на законное руководство страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за Гуайдо вступились в Вашингтоне. Так, 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон обещал проучить тех, то угрожает Гуайдо и вообще «демократии».

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