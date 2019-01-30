Пентагон заявил о скором освобождении Сирии от ИГ*

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Сирия будет в скором времени, «в течение нескольких недель», полностью освобождена от членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, сообщает Reuters.

По его словам, уже от террористов якобы освобождено 99,5% сирийской территории, а через несколько недель будет освобождена уже вся территория. Шанахан подчеркнул, что так называемая демократическая коалиция, которую поддерживают Соединенные Штаты, готова к «последней битве» с ИГ* на востоке Сирии.

Ранее, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что победа над террористами в Сирии одержана, и теперь Соединенные Штаты выводят свой военный контингент с сирийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января заммистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что из Пакистана к границе Таджикистана «неизвестными вертолетами» массово перебрасываются боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, на границе Таджикистана могут готовиться масштабные провокации, направленные в том числе против России.