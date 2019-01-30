В США начали производить ядерные боеголовки W76-2

Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Официальное производство новых ядерных боеголовок W76−2 началось в США, пишет Defense News.

Уточняется, что, по данным Национального агентства по ядерной безопасности, W76−2 выпускает предприятие Pantax в штате Техас. На вооружение в ВМС США они поступят к концу 2019 финансового года.

W76−2, по словам экспертов, является модификацией боеголовки W76−1, так что много времени на ее внедрение не потребуется. W76 используется для баллистических ракет Trident американским флотом.

У новых боеголовок пониженная мощность заряда. Тем не менее, военные и политики опасаются, что противник при запуске ракеты с такой боеголовкой может ответить так, как на запуск ракеты с боеголовкой большей мощности.

Эксперты отмечают, что производство W76−2 может быть и приостановлено, поскольку в американском конгрессе уже прозвучала инициатива лишить проект финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская разведка опасается нападения на США и НАТО со стороны России. При этом Вашингтон продолжает настаивать на разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который якобы не соблюдает Москва.

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