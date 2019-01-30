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Туск: ЕС не будет пересматривать сделку с Лондоном по Brexit

Политика

Евросоюз считает текущий вариант сделки оптимальным

Туск: ЕС не будет пересматривать сделку с Лондоном по Brexit
European People's Party
Дональд Туск

Лондон, 30 января 2019, 02:58 — REGNUM  Сделка о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, достигнутая на переговорах руководства ЕС с британским премьер-министром Терезой Мэй, пересмотру не подлежит, заявил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает агентство Reuters.

«Соглашение уже достигнуто и является лучшим и единственным способом обеспечить выход Соединенного Королевства из Европейского союза… «Бэкстоп» является частью соглашения и это соглашение пересмотру не подлежит», — заявил Туск.

Он также поприветствовал шаги британского парламента, направленные на исключение варианта «жесткого Brexit». Однако, по его словам, Великобритании стоит придерживаться соглашения и честно выполнять все шаги, предусмотренные сделкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Палата общин парламента Великобритании проголосовала за поправку, запрещающую выход страны из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.

Депутаты также проголосовали против поправки, предусматривающей перенос Brexit на более поздний срок. Однако решения палаты общин не являются обязательными для исполнения британским правительством, о чем прямо заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский парламент проголосовал против «жесткого Brexit»

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Выход Великобритании из Евросоюза
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