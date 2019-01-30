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Глава минобороны Колумбии заявил об отсутствии американских войск в стране

Политика

Ситуацию в Венесуэле он обсуждать отказался

Богота, 30 января 2019, 02:17 — REGNUM  В Колумбии отсутствует военный контингент США, заявил министр обороны страны Гильермо Ботеро в эфире радиостанции La FM.

Ботеро подчеркнул, что на территории страны нет никаких войск США. При этом глава минобороны Колумбии отказался обсуждать любые темы, связанные с Венесуэлой, сославшись на отсутствие полномочий.

Он выступил на радиостанции из-за возникшего скандала с участием советника американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, проводившим пресс-конференцию по теме политического кризиса в Венесуэле 28 января. Ряд журналистов рассмотрел в блокноте Болтона запись «5 тысяч солдат в Колумбию» и предположил, что это может быть связано с планами США о военном вмешательстве в дела Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон – за Гуайдо. США грозят наказанием за посягательства на «демократию»

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Политический кризис в Венесуэле
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