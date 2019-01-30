Болтон – за Гуайдо. США грозят наказанием за посягательство на «демократию»

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Каждый, кто посягает на демократию в Венесуэле, будет наказан, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter.

Комментируя заявление венесуэльского генеральный прокурора Тарека Уильяма Сааба о том, что в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо начато расследование, Болтон, называя оппозиционера «президентом», написал:

«Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего венесуэльского генерального прокурора в отношении президента Хуана Гуайдо. Позвольте мне повторить: у тех, кто попытается разрушить демократию и навредить Гуайдо, будут серьёзные последствия».

Напомним, Вашингтон продолжает считать Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, хотя этим статусом Каракас его не наделял: глава Национальной ассамблеи Гуайдо сам себе присвоил этот «титул».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заявления генпрокуратуры Венесуэлы о начале расследования Гуайдо сказал, что тем самым ему угрожают, как и «парламенту и провозглашённому правительству». Отметим, что на время расследования лжепрезиденту власти Венесуэлы собираются запретить выезжать за рубеж.

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