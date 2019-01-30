ЕС поощрит Армению за честные выборы

Ереван, , 01:02 — REGNUM В 2019 году Армения, помимо запланированной, получит от ЕС дополнительную финансовую поддержку. Об этом 29 января в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения Йоханнес Хан, который впервые находится в Армении после выборов.

«В Армении были проведены хорошие, особенные выборы в новой истории, международное сообщество оценило их как свободные и справедливые. Исходя из всего этого, нужно смотреть в будущее в плане экономического развития, которое необходимо для того, чтобы общество стало сильнее и демократичнее. В этой связи мы выделили ряд сфер сотрудничества, таких как сельское хозяйство, судебная реформа и образование. Также у нас есть специальная бюджетная строка, посвященная особым достижениям в области права и демократии. Это станет дополнительной финансовой поддержкой Армении. Сейчас январь, преждевременно говорить, но я осмелюсь заявить, что будет оказана дополнительная поддержка в качестве поощрения прошлогодних событий», — цитирует Хана azatutyun.am.

Комиссар ЕС по вопросам расширения заверил, что при планировании бюджета на 2021−2027 годы они предусмотрели оказание большей поддержки соседям Евросоюза, чем в будущем воспользуется и Армения. До этого в переговорах с властями Армении обсуждалась также возможность проведения инвестиционного форума европейских компаний в Армении.

«Настроение в Армении очень позитивное, что ощущается и за пределами Армении. Это также влияет на инвестиционную среду. Сегодня люди больше чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы приехать в Армению и использовать имеющиеся возможности», — сказал Хан.

Высокопоставленному европейскому чиновнику также был задан вопрос об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна, в частности, было отмечено, что его адвокаты собираются обратиться в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы Кочаряна признали политзаключенным.

«Мы обычно не комментируем дела Европейского суда, потому что это вопрос верховенства закона, дело судебной системы. Мы не комментируем, чтобы не повлиять на дело, прошу с пониманием отнестись к тому, что я не буду это комментировать», — ответил Йоханнес Хан.