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Пашинян надеется, что цена на российский газ для Армении снизится

Политика

Как отметил Пашинян, в 2019 году Армения продолжит переговоры, чтобы прийти к согласию по цене на газ

Пашинян надеется, что цена на российский газ для Армении снизится

Ереван, 30 января 2019, 00:12 — REGNUM  Цена на газ один из самых чувствительных вопросов на пространстве ЕАЭС. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, по итогам переговоров с «Газпромом» в течение этого года цена на российский газ для армянских потребителей не изменится. Как отметил Пашинян, в 2019 году Армения продолжит переговоры, чтобы прийти к согласию по цене на газ.

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что в следующем году цена может повыситься, премьер ответил отрицательно, подчеркнув, что армянская сторона продолжает вести переговоры, рассчитывая на то, что цена на газ снизиться.

На вопрос о том, хочет ли Армения снизить энерегозависимость от России, как об этом говорят США в случае со странами Западной Европы, Пашинян лишь сказал, что Армения заинтересована в строительстве на своей территории транзитных трубопроводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года «Газпром» повысил цену на поставляемый Армении газ до165 долларов США на границе, вместо прежних 150 долларов, однако для армянских потребителей цена осталась неизменной — 286 долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения утрясла вопросы с «Газпромом»: Цена на газ останется прежней

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