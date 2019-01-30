Болтон: Всех, кто хочет навредить Гуайдо, ждут «серьезные последствия»

Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил «серьезными последствиями» всем, кто попытается навредить спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской республики и был поддержан Соединёнными Штатами. Об этом Болтон написал 29 января на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить: будут серьезные последствия для тех, кто пытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо», — пишет Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Венесуэлы начал предварительное расследование в отношении Гуайдо, который объявил себя президентом страны. Генпрокурор попросил Верховный суд Венесуэлы запретить Гуаидо выезд из страны, блокировать его счета и лишить права распоряжаться имуществом.

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