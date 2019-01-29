Конец империи? «Ошибки США будут нарастать, и Венесуэла первая из них»

Москва, , 23:48 — REGNUM Соединённые Штаты Америки пойдут практически на любые издержки ради того, чтобы не допустить расширения клуба «ядерных государств» в мире. Об этом 29 января заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Соединённые Штаты Америки прекрасно понимают, что если другие нации будут обладать ядерным оружием, они не смогут позволить себе произвол, не смогут легко присваивать ресурсы других государств», — заявил Судаков.

«Это часы Судного дня для Америки. Потому что Америка должна в очень короткий период времени успеть захватить максимальное количество территорий, как это делала любая империя. Но если сейчас время будет сжиматься для американцев, то они будут делать ошибки. И то, что они делают именно в Венесуэле — это уже начало их ошибок», — подчеркнул он.

По его мнению, даже если в Венесуэле разразится гражданская война, эта война уже не принесёт дивиденды США — Вашингтон опять потратит колоссальные деньги, но не получит того, чего хочет, уверен Судаков.

Это станет логическим продолжением той проблемы, с которой уже столкнулась американская политическая элита и решить которую вызывался Дональд Трамп, когда говорил о сокращении «невыгодных и неоправданных расходов» на поддержание американского влияния в различных регионах земного шара, указал эксперт.

В целом дальнейший подрыв Соединёнными Штатами Америки сложившейся во времена двухполярного мира системы международных отношений, неизбежно будет приводить к дальнейшему обострению множества международных конфликтов.

«Они вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Да, они, скорее всего, выйдут и из договора по СНВ-3. На сегодняшний день «Часы Судного дня», конечно же, отсчитывают минуты. Сегодня Соединённые Штаты Америки начинают проводить фантастически агрессивную политику, и Венесуэла тому — начало и хороший пример», — добавил Судаков.