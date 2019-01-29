Госдеп США анонсировал министерскую встречу «антитеррористической коалиции»

Вашингтон, , 23:45 — REGNUM США организуют министерскую встречу стран — участниц коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 29 января в госдепартаменте США.

На встрече будет обсуждаться следующий этап кампании в Сирии и Ираке, который предполагает «содействие стабилизации и обеспечению безопасности» во избежание нового наращивания сил террористами. Кроме этого, министры обсудят дальнейшие шаги по борьбе с глобальной сетью и филиалами террористической группировки в других странах.

Уточняется, что министерское заседание будет проходить 6 февраля в Вашингтоне.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористами в Сирии и анонсировал полный вывод американских войск из страны.

28 января стало известно, что США перебросили в Сирию ещё шестьсот военнослужащих. Как пояснили в Пентагоне, эти дополнительные силы необходимы для проведения эвакуации американских военных.

Следует отметить, что в самих Соединённых Штатах есть сильное сопротивление планам Трампа по выводу войск из Сирии, в Вашингтоне продолжается борьба за отмену данного решения или затягивание с его реализацией.

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